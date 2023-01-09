Kazayla ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.

Kaza sonrası kamyon şoförü ve yanında yolcu olarak bulunan S.Ş. yaralandı. Yaralı vatandaş, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza, Çerkezköy yolu ile Önerler yolunun birleştiği Velimeşe girişinde meydana geldi. Çorlu’dan Çerkezköy istikametine seyrederken Önerler yoluna sapan Ç.K. idaresindeki 59 TT 516 plakalı geri dönüşüm malzemesi yüklü kamyon, virajı alamayarak devrildi.

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