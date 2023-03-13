Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde virajı alamayan hafif ticari araç yoldan çıkarak tarlaya devrildi.

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş istikametinden Gölbaşı istikametine gelen Mehmet Y. idaresindeki 27 ACT 426 plakalı hafif ticari araç Belören beldesi yol kavşağında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.

Meydana gelen kazada hafif ticari araçta bulunan sürücü Mehmet Y. ile birlikte yolcu olarak bulunan Halime S. ve Ali Seyyit S. yaralandı. Yaralılar, kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.