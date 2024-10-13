Antalya’da aşırı hız ve dikkatsizlik sonucunda virajı alamayarak palmiyeye çarparak takla atan hafif ticari araç hurdaya dönerken 3 kişi yaralandı.

Kaza, Antalya’nın Manavgat ilçesi Sorgun Mahallesi Titreyengöl Caddesi üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki Zeynel Abdi S.’nin kullandığı 54 FT 165 plakalı hafif ticari araç aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu virajı alamayarak refüjdeki palmiyeye çarparak takla attı. Kazayı gören diğer sürücü ve vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi ile olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı kurtarma ekibi tarafından yaralılar araç içerisinden çıkartıldı. Hurdaya dönen araçtan çıkarılan araç sürücüsü Zeynel Abdi S.’nin yanı sıra araçta yolcu olarak bulunan Mehmet S. ve Mevsim S. 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.