Eskişehir’de virajı alamayarak kaldırıma çarpan hafif ticari aracın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında şans eseri yaralanan olmadı.
Kaza, gece saatlerinde Tepebaşı İlçesi Hoşnudiye Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, viraja hızlı giren hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kaldırıma çarpan hafif ticari araç, cadde üzerinde yan devrildi. Maddi hasarın meydana geldiği kazada şans eseri yaralanan olmadı.
Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: iha