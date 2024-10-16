Diyarbakır’ın Sur ilçesinde virajı alamayan hafif ticari aracın sürücüsü, bariyerlere çarparak takla attı. Kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, Hayati Avşar Caddesi Silvan Bulvarı Dicle Üniversitesi kavşağında meydana geldi. M.I., idaresindeki 47 PN 244 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kavşakta direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak, bariyerlere çarpıp takla attı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: iha