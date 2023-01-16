Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde viraja hızlı giren tırın dorsesinde yüklü bulunan portakal kasaları yola devrildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, Antalya-Mersin D-400 Karayolu bir süre trafiğe kapalı kaldı.

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde viraja hızlı giren tırın dorsesinde yüklü bulunan portakal kasaları yola devrildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, Antalya-Mersin D-400 Karayolu bir süre trafiğe kapalı kaldı.

Kaza, saat 10.50 sıralarında Zeytinada Mahallesi Çecek mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gazipaşa’dan Anamur istikametine seyir halinde olan Abbas A. idaresindeki 31 YG 757 plakalı tır, viraja hızlı girince üzerindeki yük kaydı. Tırın dorsesinde bulunan portakallar ve yüzlerce kasa yola savruldu. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, Gazipaşa-Anamur D-400 Karayolu trafiğe kapandı. 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesi üzerine olay yerine polis sevk edildi. Yolda başka kaza yaşanmaması için önlem alan ekipler, yola savrulan portakalların toplanması ve tırın üzerindeki yükün düzeltilmesi için karayolları ekiplerinden destek istedi. Bir süre duran trafik, ekiplerin müdahalesiyle tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yol trafiğe yeniden açıldı.