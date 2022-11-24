Antalya polis ekiplerin doğu illerinden şehir merkezine yüklü miktarda uyuşturucu madde getirdiği tespit edilen 2 kişinin kullandığı araca yaptıkları operasyonda 24 paket halinde daralı 12 Kilo 460 gram Esrar (Skank) ele geçirildi. Sevkiyatın dikkat çekmemek için VIP araçla yapıldığı ortaya çıktı.

Antalya polis ekiplerin doğu illerinden şehir merkezine yüklü miktarda uyuşturucu madde getirdiği tespit edilen 2 kişinin kullandığı araca yaptıkları operasyonda 24 paket halinde daralı 12 Kilo 460 gram Esrar (Skank) ele geçirildi. Sevkiyatın dikkat çekmemek için VIP araçla yapıldığı ortaya çıktı.

Antalya’da zehir tacirlerine göz açtırmayan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suç ve suçlularla mücadeleye etkin bir şekilde devam ediyor. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde 21 Kasım 2022 günü Doğu illerinden ilimize yüklü miktarda uyuşturucu madde getirdiği tespit edilen C.T. ve S.T. isimli şahısların kullanımda olan araca, Aksu ilçesi trafik kontrol noktasında düzenlenen operasyonda 24 paket halinde daralı 12 Kilo 460 gram Esrar (Skank) ele geçirilerek, şahıslar yakalandı. Sevkiyatın dikkat çekmemek için VIP araçla yapıldığı ortaya çıktı.

Gözaltına alınan şüpheliler C.T.ve S.T. haklarında “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçlarından Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Şüpheli C.T. çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.