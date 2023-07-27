E-ticaret ve online giyim platformu Modanisa, vintage dönemini günümüze taşıyan yeni bir kapsül koleksiyon hazırladı. Satışa sunulan ‘Tuva Retro’ koleksiyonunda 152 farklı seçenek yer alıyor.

Muhafazakâr giyim tarzını benimseyen kadınlara uygun kıyafet ve aksesuar seçeneği sunan Modanisa, yeni kapsül koleksiyonunu kullanıcılarının beğenisine sundu. Vintage dönemini günümüze taşımayı amaçlayan e-ticaret platformu, yeni koleksiyonunu tanıttı. ‘Tuva Retro’ adını taşıyan koleksiyonda, vintage tarzıyla ilgilenenlerin beğenebileceği 152 farklı seçenek yer alıyor. Verilen bilgiye göre; Modanisa kullanıcıları, koleksiyona özel tasarlanan retro şallarla geçmişin zarafetini stillerine yansıtabilecek. Modanisa, Refka, Benin ve Alia gibi kendi markalarına ek olarak, platformda yüzlerce markanın özel tasarım ürünlerine de yer veriyor.