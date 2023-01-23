Bursa’nın Nilüfer ilçesinde 10 metrelik vincin sepetine çıkan alkollü bir Ö. A., bir yandan alkol alırken bir yandan da tabanca ile 15 el ateş etti. Şarjörü boşattıktan sonra "Hani yok mu alkış diyerek?" alkış isteyen Ö. A.’nın evinden çok sayıda silah ve fişek bulundu.

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde 10 metrelik vincin sepetine çıkan alkollü bir Ö. A., bir yandan alkol alırken bir yandan da tabanca ile 15 el ateş etti. Şarjörü boşattıktan sonra "Hani yok mu alkış diyerek?" alkış isteyen Ö. A.’nın evinden çok sayıda silah ve fişek bulundu.

Olay, Nilüfer ilçesindeki Kayapa Göleti civarındaki piknik alanında meydana geldi. Birçok kişinin araç içerisinde alkol aldığı görülen bölgede, 10 metrelik vincin sepetine çıkan bir kişi, vinç en tepe noktasına çıktığında, çevredeki diğer alkol alan şahıslara "Komşular afiyet olsun" diyerek seslenip elindeki alkol şişesini gösterdi. Bu hareket üzerine diğer alkol alan kişiler de vinçteki kişiyi alkışlamaya başladı. Bir süre sonra belinden tabanca çıkaran sepetteki maganda, bir yandan alkol almaya çalışırken diğer eliyle de tabancayla 14 el ateş etti.

Şarjörü boşalttığında "Hani yok mu alkış?" diye tekrar seslenen maganda, alkollü kişilerce bir kez daha alkışlandı. O sırada o bölgede olan bir vatandaş, yaşanan bu dehşete düşürücü olayı cep telefonu ile saniye saniye görüntüledi. Sosyal medyada yayılan görüntülere kısa sürede tepkiler çığ gibi büyüdü.

Yakalandı

Olayın ardından gözaltına alınan Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği (SÖS) ekiplerince Ö.Ç.’nin evinde yapılan aramada 1’i antika olmak üzere 2 tabanca, 1 adet ruhsat süresi dolmuş av tüfeği, 611 adet fişek ele geçirildi.