Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde motosikleti ile vince çarpıp altında kalan genç motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç sürücü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza, Merkezefendi ilçesi İlbade Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Gazi Caddesi üzerinde seyir halinde olan Muzaffer Çelik’in (20) idaresindeki 20 BJ 330 plakalı motosiklet, bilinmeyen nedenle kontrolünü kaybederek yoldaki vince çarptı. Kaza sonucu vincin altına giren genç motosiklet sürücüsü Çelik ağır yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalelerin ardından Muzaffer Çelik ambulans ile en yakın hastaneye sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan Çelik, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Muzaffer Çelik’in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.