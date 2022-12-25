Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında evinde Fatih Karagümrük’ü 2-1 yenen Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, ”Zorlu bir maçta, çok mutlu olduğum bir galibiyet aldık” dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında evinde Fatih Karagümrük’ü 2-1 yenen Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, ”Zorlu bir maçta, çok mutlu olduğum bir galibiyet aldık” dedi.

Maç sonu basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, ”Zorlu bir maçta, çok mutlu olduğum bir galibiyet aldık. Aslında maçı tam istediğimiz gibi bitiremedik. Takımın performansından çok memnunum. Sonuna kadar skoru korumayı başardılar. Takvime baktığımızda 72 saat bile geçmeden tekrar bir maça çıktık. Rakipten 40 dakika fazla oynayarak maça çıkmak zorunda kaldık. Zor şartlar altında galip gelmekten dolayı çok mutluyum” dedi.