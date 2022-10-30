Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasında Kayserispor deplasmanından 2-2’lik beraberlikle ayrılan Adana Demirspor’da Teknik Direktör Vincenzo Montella, “Ağzımızda acı bir tat var, çünkü 2-0 öne geçmiştik” dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasında Kayserispor deplasmanından 2-2’lik beraberlikle ayrılan Adana Demirspor’da Teknik Direktör Vincenzo Montella, “Ağzımızda acı bir tat var, çünkü 2-0 öne geçmiştik” dedi.

Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Adana Demirspor Teknik Direktörü Montella, ilk yarı muazzam futbol oynadıklarını ancak Kayserispor’un da sonuna kadar inandığını söyledi. Montella, “Ağzımızda acı bir tat var, çünkü 2-0 öne geçmiştik. Sıcağı sıcağına analiz ettiğimizde takımımızın ilk yarıyı gerçekten muazzam bir futbolla kapattığını söyleyebilirim. Rakibe de neredeyse hiçbir şey bırakmadık ve ikinci golü de atabilirdik. Ama futbol böyle bir oyun, organize takımlara karşı maçları kapatamazsanız, kaybetme riskiniz de oluyor. Aslında takımımı tebrik etmek istiyorum, futbol böyle bir oyun. 2-1’den sonra da gol atıp maçı kapatabilirdik ama 2-0’da şöyle bir şey yaşadık; maçı sanki kapatmış gibi his yaptık. Rakibimizi de tebrik etmek istiyorum, sonuna kadar inandılar” diye konuştu.