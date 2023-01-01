İzmir’in Bornova ilçesinde meydana gelen vinç kazasında hayatını kaybeden Yıldırım Sarı, memleketi Bitlis’te gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

İzmir’in Bornova ilçesinde meydana gelen vinç kazasında hayatını kaybeden Yıldırım Sarı, memleketi Bitlis’te gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

Vinç kazasında hayatını kaybeden Yıldırım Sarı’nın (40) cenazesi, uçakla Van’a, oradan da karayolu ile Bitlis’in Adilcevaz ilçesine bağlı Karaşeyh köyünün Yazlık mezrasındaki evine getirildi. Cenaze aracının eve gelmesiyle birlikte Yıldırım Sarı’nın ailesi ve yakınları fenalık geçirdi. Cenaze daha sonra Ahlat ilçesindeki Abdurrahman Gazi Mezarlığı’nda bulunan aile kabristanına götürüldü. Burada kılınan cenaze namazının ardından Yıldırım Sarı’nın cenazesi gözyaşları arasında aile kabristanında, babasının mezarının yanına defnedildi.

Defin işlemi sonrası konuşan Yıldırım Sarı’nın amcası Şevket Sarı, "Müteahhit suçludur, biz de davacıyız. İhmalden bu olay oldu ve 6-7 kişi öldü" dedi. Çok üzgün olduklarını ifade eden Sarı, "Yıldırım 40 yaşındaydı ve 4 çocuğu var. İnşaatlarda çalışıyordu. İnsanın değeri bu kadar mı? Akrabamız olan Baykal Gündüz de aynı olayda hayatını kaybetti. O da Ankara’da defnedildi" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, kazada yaşamını yitiren işçilerden Yıldırım Sarı’nın aynı inşaatta kardeşi Kenan Sarı ile birlikte çalıştığı belirtildi. Olay sırasında Kenan Sarı’nın ağabeyi Yıldırım Sarı ile birlikte konteynerde olduğu, vincin arka ağırlığının ağabeyinin kaldığı tarafa düştüğü ifade edildi. Kenan Sarı yara almazken, ağabeyi Yıldırım Sarı’nın ise yaklaşık 10 saat sonra enkazdan cansız bedeni çıkarıldı.