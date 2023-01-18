Adana’da kiraladığı villada iklimlendirme sistemi kurarak uyuşturucu üreten 1 kişi gözaltına alındı.

Adana’da kiraladığı villada iklimlendirme sistemi kurarak uyuşturucu üreten 1 kişi gözaltına alındı.

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, merkez Sarıçam ilçesinde ikamet eden bir şahsın kiraladığı villada adli makamlardan alınan karara istinaden arama yapıldı.

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Aramada, iklimlendirme sistemi kullanarak bez torbalara ekili 8 kök kenevir bitkisi, 3 kilo kubar esrar maddesi, 1 kilo toz esrar maddesi, 1 adet hassas terazi, 1 adet kullanma aparatı ve iklimlendirme sistemi malzemeleri ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.