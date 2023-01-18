Aramada, iklimlendirme sistemi kullanarak bez torbalara ekili 8 kök kenevir bitkisi, 3 kilo kubar esrar maddesi, 1 kilo toz esrar maddesi, 1 adet hassas terazi, 1 adet kullanma aparatı ve iklimlendirme sistemi malzemeleri ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, merkez Sarıçam ilçesinde ikamet eden bir şahsın kiraladığı villada adli makamlardan alınan karara istinaden arama yapıldı.

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