Adana’da kiraladığı villada iklimlendirme sistemi kurarak uyuşturucu üreten 1 kişi gözaltına alındı.
Adana’da kiraladığı villada iklimlendirme sistemi kurarak uyuşturucu üreten 1 kişi gözaltına alındı.
Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, merkez Sarıçam ilçesinde ikamet eden bir şahsın kiraladığı villada adli makamlardan alınan karara istinaden arama yapıldı.
Aramada, iklimlendirme sistemi kullanarak bez torbalara ekili 8 kök kenevir bitkisi, 3 kilo kubar esrar maddesi, 1 kilo toz esrar maddesi, 1 adet hassas terazi, 1 adet kullanma aparatı ve iklimlendirme sistemi malzemeleri ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
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