Antalya’nın Serik ilçesinde jandarma ekiplerince bir villaya düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 adet tabanca ve 3.9 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Antalya’nın Serik ilçesinde jandarma ekiplerince bir villaya düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 adet tabanca ve 3.9 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Serik İlçesi Belek mahallesinde Serik İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından planlı faaliyet çerçevesinde uyuşturucu madde İmal ve Ticaretine yönelik İstihbarat Şube Müdürlüğü unsurları ile yapılan çalışmalar neticesinde, Belek mahallesinde C.D.Z. ve V.V.G. isimli şahısların kiraladığı villada skunk bitkisi yetiştirdiğinin tespit edilmesi üzerine şüpheli şahısların konutlarında arama yapıldı.

Yapılan aramada; 1 adet tabanca ve 15 adet fişek, 3,9 gram kubar esrar, 1 adet öğütücü aparat, 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Şüpheli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.