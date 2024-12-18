Vigo, Havuz Kurye hizmetini toplam 15 şehirde sunarak işletmelere kolaylık sağladığını duyurdu.

Vigo, hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. Yeni yıla sayılı günler kala, ‘Havuz Kurye’ modelini Ankara, İzmir, Bursa, Tekirdağ, Trabzon, Balıkesir ve Manisa de faaliyete geçirdi. Böylece Vigo, Havuz Kurye hizmetini toplam 15 şehirde sunarak işletmelere kolaylık sağlamayı sürdürüyor.

Havuz Kurye Modeli, işletmeler için esneklik ve verimlilik sağlıyor

Yapılan açıklamaya göre Vigo Havuz Kurye modeli, işletmelerin herhangi bir taahhüt olmadan kurye ihtiyaçlarını karşılamalarına olanak tanıyor. İşletmeler, sabit personel masraflarından kurtularak tek bir platform üzerinden kurye çağırabiliyor, gönderilerini canlı olarak takip edebiliyor ve tüm operasyonlarını raporlayabiliyorlar. Bu sistem, özellikle restoranlar, marketler, çiçekçiler, petshoplar ve e-ticaret firmaları için esneklik ve verimlilik sağlıyor.

Şirket 2025 yılında da büyümeye devam edecek

Şirketin 2025 hedeflerinin büyük olduğu vurgulanırken, teknolojiyi lojistiğin her alanına entegre ederek, işletmelerin ihtiyaçlarına en hızlı ve en etkili çözümleri sunmayı amaçladığı, yeni şehirlerde de büyüme çalışmalarını sürdüreceği belirtildi.

“Sektöre yön vermeye devam edeceğiz”

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Vigo’nun kurucu ortaklarından Burç Öztüfekçi, "Havuz Kurye modeliyle işletmelerin yükünü hafifletiyoruz. Yeni illerle birlikte daha fazla işletmenin hayatını kolaylaştırmayı hedefliyoruz. 2025’te büyümeye ve teknolojik yeniliklerimizle sektöre yön vermeye devam edeceğiz. Yeni illerimizde Havuz Kurye modeliyle tanışan işletmeler, ilk 3 gönderilerini ücretsiz teslim edebilir ve markamızın farkını deneyimleyebilir" dedi.