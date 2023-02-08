Hızlı teslimat markası Vigo, deprem bölgelerine gönderilecek yardımları ücretsiz olarak yardımseverlerin evlerinden alarak, AFAD ve belediyelerin yardım toplama merkezlerine ulaştıracak.

Hızlı teslimat markası Vigo, deprem bölgelerine gönderilecek yardımları ücretsiz olarak yardımseverlerin evlerinden alarak, AFAD ve belediyelerin yardım toplama merkezlerine ulaştıracak.

Türkiye, Kahramanmaraş ve çevre illerde büyük hasara yol açan depremin ardından yardım seferberliği başlattı. Ülkenin dört bir yanından insanlar depremzede vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla yardım toplamaya başladı. Vigo da yardım göndermek isteyen vatandaşların yardımlarını ‘Anında Her Yerde Kampanyası’ ile evlerden alarak AFAD ve belediyelerin yardım toplama merkezlerine ulaştıracak.

Şirket tarafından yapılan açıklamada yardımların bakanlıklar tarafından belirlenen listeye uygun olması gerektiği belirtildi. Buna göre; elektrikli ısıtıcı, eldiven, mont, bot, bere, içlik, çorap, kışlık kıyafet, su, tava, temizlik ve hijyen malzemeleri, battaniye, powerbank, konserve gıda, çocuk bezi, çocuk maması gibi malzemeler deprem bölgelerine ulaştırılması için yardım merkezlerine taşınacak. Şirket, listenin dışında bir ürün gönderilmeye çalışılmasının ya da ikinci el ürün gönderilmesinin yardım çalışmalarına fayda yerine zarar verebileceğini hatırlattı.

Vigo’dan yapılan açıklamada, “İstanbul, Ankara, İzmir, Edirne, Bursa, Eskişehir, Antalya ve Mersin illerinde yaşayan vatandaşlarımız 0850 822 67 06 numaralı destek hattımıza Whatsapp üzerinden 24 saat adres bilgilerini yazabilir; isterlerse aynı numarayı 10.00-18.00 saatleri arasında arayarak da adres bilgilerinizi paylaşabilir” denildi.