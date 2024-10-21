Vietnam parlamentosunda yapılan 440 milletvekilinin “evet” oyu verdiği General Luong Cuong ülkenin yeni devlet başkanı seçildi.

Vietnam parlamentosu bugün yeni devlet başkanını seçmek üzere toplandı. Oturuma katılan 440 milletvekilinin “evet” oyu verdiği General Luong Cuong ülkenin yeni devlet başkanı seçildi. 67 yaşındaki Cuong, görevi Mayıs ayında Devlet Başkanı olarak atanan To Lam’dan görevi devraldı. Aynı zamanda ülkenin en önemli 5. görevi olan Komünist Parti Genel Sekreterliği görevini de yürüten Cuong, seçilmesinin ardından yaptığı konuşmada, “Ben, Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti Devlet Başkanı Luong Cuong, Anavatan’a, halka ve Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti Anayasası’na kesinlikle sadık kalacağıma; Parti, Devlet ve halk tarafından bana tevdi edilen görevleri yerine getirmeye çalışacağıma yemin ederim” ifadeleri ile yemin etti.

Cuong konuşmasında “ulusal savunma ve güvenliği güçlendirme, devrimci, iyi eğitimli, çevik ve modern bir ordu gücü oluşturma” sözü verdi.

Liderlik yapısının Genel Sekreter, Devlet Başkanı, Başbakan ve Ulusal Meclis Başkanı’ndan oluştuğu Vietnam’da To Lam, Nguyen Phu Trong’un ölümünden sonra göreve gelmişti.