Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından arama kurtarma ve yardım amacıyla ülkemize gelene Vietnam ekibi, Adıyaman’da yaşayan Vietnamlı gelin ve ailesini ziyaret etti, yardımda bulundu.

Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından arama kurtarma ve yardım amacıyla ülkemize gelene Vietnam ekibi, Adıyaman’da yaşayan Vietnamlı gelin ve ailesini ziyaret etti, yardımda bulundu.

Vietnam Yangın ve Kurtarma Polis Departmanı’na bağlı 25 kişiden oluşan arama kurtarma ekibi, 10 Şubat gecesi Adıyaman’a gelerek çalışmalara başladı. Ekip, arama kurtarma faaliyetlerinin ardından, Adıyamanlı gençle evlenerek 3 yıl önce Sarıyaprak köyüne yerleşen Vietnam vatandaşı depremzede gelin ile ailesini de ziyaret ederek yardımda bulundu. Ziyarete Vietnam Yangın ve Kurtarma Polis Departmanı Genel Müdür Yardımcısı Albay Nguyen Minh Khuong, Doktor Albay Nguyen Anh Duc ve Türkiye Vietnamlıların Temsilcisi Mai Bui Xuan ve gönüllüler katıldı.

Ekibe tercümanlık yapan İlim ve Medeniyet Derneği Gönüllüsü Mehmet Ayaydın; "Help Yetim İnsani Yardım Organizasyonu, Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı, Dicle Derneği ve İlim ve Medeniyet Derneği olarak 7 günden beri Adıyaman da arama kurtarma faaliyetleri için gelen Vietnamlı ekibe mihmandarlık ve tercümanlık yapmaktayız. Bugün de Adıyaman’ın Üçgöz köyünde yaşayan, Vietnam’dan Adıyaman’a gelerek Ömer Kaya ile evlenip buraya yerleşen Thi Kim’i ziyaret ettik. Arama kurtarma faaliyetlerini gerçekleştiren ekibimizle birlikte kendilerine geçmiş olsun dileklerimizi sunarak getirmiş olduğumuz yardımları kendilerine ilettik” dedi.

Hong Pham’ın eşi Mustafa, Vietnam’da 13 sene yaşadıktan sonra 4 ay önce Adıyaman’a gelme kararı aldıklarını ve 4 yaşında Liya adında kızları ile Adıyaman Sarıyaprak köyünde depreme yakalandıklarını kaydetti.