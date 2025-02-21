Balıkesir’in Havran ilçesinde kar yağışından dolayı yolları kapanan mahallenin muhtarı Hasan Güler, video çekerek yolun açılmasını istedi.

Balıkesir’in Havran ilçesine bağlı Kobaklar kırsal mahallesinin yolu kar yağışından dolayı kapandı. Muhtar Hasan Güler, video çekerek yetkililerden yardım istedi. Muhtar Güler, "Köyümüz belde nüfusuna sahip hastamız var, yaşlımız var, sağlık hizmetleri alması gereken vatandaşlarımız mağdur durumda yetkililerden talebimiz bir an önce yolların açılmasıdır" dedi.