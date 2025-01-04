Galatasaray’ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, Göztepe maçında penaltıdan attığı golle bu sezon ligdeki gol sayısını 10’a çıkardı.

Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında Galatasaray evinde Göztepe ile karşılaşırken, sarı-kırmızılıların ilk golü Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen’den geldi. Müsabakanın 10. dakikasında kazanılan penaltıda topun başına geçen Osimhen, kaleci Mateusz Lis’in ters köşesinden meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 1-0 oldu.

26 yaşındaki futbolcu böylece Süper Lig’deki gol sayısını da 10 yaptı. Nijeryalı futbolcunun, UEFA Avrupa Ligi’nde de 3 golü bulunuyor.

Maça 11’de başlayan Victor Osimhen 87. dakikada yerini Michy Batshuayi’ye bıraktı.