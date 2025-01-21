Galatasaray’ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, Dinamo Kiev maçıyla birlikte bu sezonki 15. golünü kaydetti.

UEFA Avrupa Ligi’nin 7. haftasında Galatasaray, Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile evinde oynarken, sarı-kırmızılıların 3. golünü Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen attı. Mücadelenin 53. dakikasında kazanılan penaltıda topun başına geçen Osimhen, meşin yuvarlağı ağlara göndererek, skoru 3-1 yaptı.

26 yaşındaki futbolcu böylece, bu sezonki gol sayısını da 15’e çıkardı. Osimhen bu gollerin 11’ini Süper Lig’de, 4’ünü de Avrupa Ligi’nde kaydetti.

Maça 11’de başlayan Victor Osimhen, 90 dakika sahada kaldı.