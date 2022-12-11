kırmızılılarla şampiyonluk kazanmak istediğini söyledi.

kırmızılılarla şampiyonluk kazanmak istediğini söyledi.

2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada Antalya’da kampta bulunan Galatasaray hazırlıklarına yağmur altında devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanda koordinasyon, çabukluk çalışması, top kapma çalışması yapıldı.

Sakat futbolcuların son durumları

Dış yan bağlarında yırtık olan Hamza Akman ve sakatlıkları devam eden Milot Rashica ile Emre Taşdemir kamp antrenmanında kondisyoner eşliğinde çalıştı. Sergio Oliveira’nın durumunun iyiye gittiği belirtilirken, Mathias Ross’un ise yeşil sahalardan 1 ay daha uzak kalacağı ifade edildi. Mauro Icardi’nin tedavisinin ilk bölümünün Arjantin’de gerçekleştirildiği ve tedavi sonucuna göre durumunun netleşeceği aktarılırken, sakatlığı bulunan oyuncuların da lig maçlarına kadar iyileştirilmeye çalışıldığı belirtildi.

Belçika ile Dünya Kupası kadrosunda yer alan Dries Mertens, kampa katılırken, Portekizli futbolcu Sergio Oliveira’nın da bugün öğle saatlerinde Antalya’ya geldiği öğrenildi.

Nelsson: "Hayal kırıklığına uğradık"

Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Danimarkalı futbolcu Victor Nelsson, Dünya Kupası serüvenini değerlendirdi. İstedikleri seviyeye ulaşamadıklarını belirten Nelsson, "Orada gruptan çıkma gibi bir amacımız vardı ancak bunu başaramadık. Fransa’ya karşı oynama şansı yakaladım. İyi de oynadığımı düşünüyorum ama sonuç olarak gruptan çıkamadığımız için hayal kırıklığına uğradık" ifadelerini kullandı. Takım arkadaşlarına göre Dünya Kupası nedeniyle fazla mesai yapan Nelsson, bu durumun kendisini yormadığını dile getirerek, Fransız futbolcuların maçtan sonra kendisinden övgü ile bahsetmesine ilişkin, "Beni tebrik ettiler ve takımımıza bol şans dilediler, bu durum beni mutlu etti" dedi.

"Performansım takımla alakalı"

Geçen sezon gösterdiği performans ile bu sezonki performansını kıyaslayan 24 yaşındaki futbolcu, "Bizim çok iyi oyuncularımız var ve bize çok yardımcı oluyorlar. Özellikle Torreira arkadaki dörtlüye çok yardımcı oldu. O yüzden benim performansım takımla alakalı" diye konuştu.

"Şampiyonluk kazanmak istiyorum"

Kendisiyle ilgilenen kulüplerle ilgili olarak düşüncelerini aktaran Danimarkalı futbolcu, "Şu an odak noktam Galatasaray ve ben transfer tarafına enerjimi çok vermiyorum. Galatasaray ile şampiyonluk kazanmak istiyorum ve odaklandığım şey bu” şeklinde konuştu.

"Genç oyuncular kendini geliştirmeye açık"

Takımdaki genç oyuncuların performanslarını beğendiğini belirten başarılı defans oyuncusu, "Gerçekten çok yetenekli oyuncular var. Mete ve Emin bunlardan bazıları. Hepsi kendilerini geliştirmeye açık oyuncular ve bazen gelip soru sorduklarında yardımcı olmaya çalışıyorum" dedi.

’Takımda son iki sezonda neler değişti?’ sorusuna Victor Nelsson, "Daha az gol yiyoruz ve daha az golle maç kazanıyoruz, bunun sebebi de deneyimli oyuncular" şeklinde cevap verdi. Danimarkalı futbolcu ayrıca, "Torreira çok yardımcı oluyor ve takım olarak çok iyi savunma yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Her maça kazanmak için çıkıyoruz"

Galatasaray’ın önündeki fikstürü de değerlendiren Nelsson, "Diğer takımların ne yaptığı bizi çok ilgilendirmiyor. Çünkü biz her maça kazanmak için çıkıyoruz. Odaklandığımız şey bu" şeklinde konuştu.

Son olarak Arjantinli futbolcu Mauro Icardi ile ilgili de konuşan 24 yaşındaki futbolcu, "İyi ve çok kaliteli bir oyuncu, ondan hem takım arkadaşları hem de taraftarlar memnundur diye düşünüyorum" diyerek sözlerini sonlandırdı.