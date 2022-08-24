DÜZCE (İHA) – Düzce’de ayakkabı dükkanına giren maskeli hırsızlar, hem kasadaki hem de SMA hastası bebeğin tedavisi için biriktirilen paraları çaldı. O anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

DÜZCE (İHA) – Düzce’de ayakkabı dükkanına giren maskeli hırsızlar, hem kasadaki hem de SMA hastası bebeğin tedavisi için biriktirilen paraları çaldı. O anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 11 Ağustos Perşembe günü 23.30 sıralarında bir ayakkabı dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dükkanın yan kısmında bulunan katlanır camın kilidini kıran hırsızlar, üst kattaki kasa bölümüne giderek önce kasa içerisindeki yüklü miktardaki parayı, ardından da SMA Hastası Asenat Münas’ın tedavisi için toplanan kumbarayı çaldı. Paraları çalan şüpheliler, daha sonra dükkandan hızla uzaklaştı.

İş yeri sahibi Erdem Büyükkara, sabah saatlerinde dükkana geldiğinde camların açık olduğunu fark etti. Güvenlik kameralarını kontrol eden Büyükkara, polis ekiplerine ihbarda bulundu. Polis ekipleri, hırsızlık olayına ilişkin inceleme başlattı.

"Gayet rahat bir şekilde ürünlerin üzerinden geçiyorlar"

2 şüphelinin yüzlerini maske ile gizlediğini söyleyen Büyükkara, "2 kişi yüzlerini maske ile sararak gayet rahat bir şekilde ürünlerin üzerinden geçip, sanki benimle her gün beraberlermiş gibi direkt kasaya geliyorlar. Kasamızdaki para ile birlikte SMA hastası Asenat bebeğin tedavisi için topladığımız kutuyu da alıyorlar. Olayı görünce polis ekiplerine haber verdik. Kayıtları aldılar. İlk defa böyle bir durum ile karşı karşıya kaldık" dedi.

"Nasıl bir vicdanları var anlayamadım"

Kamera kayıtlarını dikkatle incelediğini belirten Büyükkara, "Görüntülerde, kasamızdan alınan yüklü miktardaki paradan sonra bunu da alıp gittiklerini gördüm. Vicdanen çok rahatsız oldum, üzüldüm. Tabii ki bizimde bir kaybımız var. Burada Asenat bebeğin hastalığı ile ilgili bir yazı olduğunu görerek alıp gitmek, bilemiyorum artık nasıl bir vicdanları var anlayamadım. İnşallah bulunur" ifadelerini kullandı.