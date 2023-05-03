Kars, Ardahan, Iğdır Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Ödül, "Kariyer Günleri" çerçevesinde Kars Harakani Anadolu Lisesi öğrencileri ile bir araya geldi.

Kars, Ardahan, Iğdır Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Ödül "Kariyer Günleri" çerçevesinde Kars Harakani Anadolu Lisesi öğrencilerinin misafiri oldu.

Harakani Anadolu Lisesi Müdürü Atila Şahin ve Rehberlik Öğretmeni Ferzender Bastaban’ın daveti üzerine gerçekleştirilen etkinlikte Bölge Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Ercan Ödül, üniversite tercihi öncesi öğrencilere Veteriner Hekimlik mesleği ile alakalı bilgilendirme sunumu yaptı.

Harakani Anadolu Lisesi öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği etkinlik sonrasında konuşan Bölge Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Ercan Ödül, "Bilindiği üzere Bölge Veteriner Hekimleri Odası olarak mesleğimizi tanıtmaya ve mesleğimizin faaliyet alanlarını, geleceğini mesleğimizi tercih etmek isteyen gençlere aktarmaya gayret ediyoruz. Bu anlamda Kars Harakani Anadolu Lisesi öğrencisi arkadaşlarımızla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Veteriner hekimlik mesleğinin dünü, bugünü ve geleceğini, ülke ve bölge hayvancılığı için öneminin anlatan Ödül, nazik davetleri ve ev sahiplikleri için Kars Harakani Anadolu Lisesi Müdürü Atila Şahin ve Rehberlik Öğretmeni Ferzender Bastaban’a teşekkür etti.