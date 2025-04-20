Samsun’un Vezirköprü ilçesinde yapımı tamamlanan cami, düzenlenen törenle ibadete açıldı.

İlçenin Yağcı Mahallesi’nde hayırsever vatandaşların desteğiyle yapımı tamamlanan cami, düzenlenen törenin ardından ibadete açıldı. Açılış programına Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, Belediye Başkanı Av. Murat Gül, İlçe Müftüsü Naci Yalçınkaya, MHP İlçe Başkanı Ahmet Arslan, CHP İlçe Başkan Vekili Arslan Ağca, İlçe Ziraat Odası Başkanı Arslan Kaya, belediye meclis üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende yapılan konuşmalarda caminin yapım sürecine katkı sağlayan hayırseverlere teşekkür edilirken, açılış duasının ardından bolluk ve bereket için toplu dua edildi.

Program, katılımcılara ikram edilen yemekle sona erdi.