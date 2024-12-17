Samsun’un Vezirköprü ilçesinde “Sokak Sağlıklaştırma ve Güzelleştirme Projesi” kapsamında çalışmalara başlandı.

Proje kapsamında Fazıl Ahmet Paşa Mahallesi 110. Sokak’ta Vezirköprü Belediyesi Fen İşleri ekiplerince çalışmalara start verildi. Çalışmalar hakkında bilgi veren Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül, “Sokak Sağlıklaştırma ve Güzelleştirme Projesi kapsamında oluşturduğumuz projemizi hızlı bir şekilde hayata geçirmek için Vezirköprü’nün en aktif sokaklarından biri olan 110. Sokak’ta güzelleştirme çalışmalarımıza başladık. Rabb’imizin izniyle çalışmamızı en kısa sürede bitirip sokağımızı halkımızın hizmetine sunacağız” dedi.