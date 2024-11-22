Samsun’un Vezirköprü ilçesi Fazıl Ahmet Paşa 110. Sokak’ta sokak sağlıklaştırma çalışması yapılacak.

Sokak sağlıklaştırma çalışması doğrultusunda Fazıl Ahmet Paşa 110. Sokak’ta yenileme çalışmaları başlıyor. Bu kapsamda Vezirköprü Belediye Başkanı Av. Murat Gül, 110. Sokak’taki esnafları makamına davet ederek projeyi tanıttı.

Esnaf ile sohbet eden Gül, sokak çalışmaları için görüşleri dinledi. Daha modern ve işlevsel bir çevre sunmayı hedeflediklerini belirten Başkan Gül, “Projemiz, istişare kültürümüz doğrultusunda esnaflarımızla yapılan fikir alışverişleri ile son haline getirildi. Yenileme çalışmalarıyla sokağımız, daha güzel ve estetik bir görünüme kavuşacak” dedi.