Samsun’un Vezirköprü ilçesinde, Atatürk’ün ebediyete intikal edişinin 86. yıldönümü dolayısıyla lokma dağıtıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıldönümü nedeniyle CHP Vezirköprü İlçe Başkanlığı, Köprülü Mehmet Paşa Parkı’nda vatandaşlara lokma ikramında bulundu. CHP İlçe Başkanı Nazım Kale, "Cumhuriyetimizin ve partimizin kurucu Büyük Önder Mustafa Kemal Paşa’yı ölümünün 86.yılında saygıyla, rahmetle ve minnetle anıyoruz. Ruhu şad olsun" dedi.

Parti üyelerinin kurduğu tezgahı Vezirköprü Belediye Başkanı Av. Murat Gül, Başkan Yardımcısı Mehmet Gülburun, AK Parti İlçe Başkanı Av. Ali Faik Çamurcu ve çok sayıda vatandaş ziyaret etti.