Samsun’un Vezirköprü ilçesinde “İslam bizden ne bekliyor?” konulu söyleşi gerçekleştirdi.

Vezirköprü Belediye Kültür Merkezi’nde düzenlenen söyleşi, Esentepe Mahallesi Camii İmam Hatibi Orhan Söylemez’in Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Gecenin açılış konuşmasını Vezirköprü’deki sivil toplum kuruluşları adına Vezirköprü İmam Hatipliler Derneği(VİHDER) Başkanı Ahmet Korkmaz gerçekleştirdi. Korkmaz, “Bizler, Vezirköprü’deki sivil toplum kuruluşları olarak bir araya geldik, Vezirköprü’müzün insanları ile Türkiye veya İslam’ın değeri olarak yetişmiş insanlarımızı buluşturalım istedik. Bu bağlamda her ay bir konuşmacı ile insanlarımızı buluşturuyoruz. Halkımızın ilgisi için teşekkür ediyorum” dedi.

Sivil toplum kuruluşlarına teşekkür eden Belediye Başkanı Murat Gül ise “Bugün bu anlamlı programa iştirak eden çok kıymetli Vezirköprü halkına ben canı gönülden teşekkür ediyorum. Bu tür programlarda salon bu şekilde hıncahınç dolduğu sürece bizden elimizden geldiğince desteklerimizi esirgemeyeceğiz” diye konuştu.

Daha sonra araştırmacı-yazar Emine Şenlikoğlu, “İslam bizden ne bekliyor?” başlıklı bir konferans verdi.