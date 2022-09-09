Samsun’un Vezirköprü ilçesi Darıçay Alan Mahallesi’nde yaşayan iki aile arasında su gerginliği yaşandı. SASKİ devreye girerek su sorununa el attı.

Samsun’un Vezirköprü ilçesi Darıçay Alan Mahallesi’nde yaşayan iki aile arasında su gerginliği yaşandı. SASKİ devreye girerek su sorununa el attı.

Darıçay Alan Mahallesi’nde yaşayan Servet (60), Kadriye (62) ve Türkan (24) Kanmaz, hanelerine su ulaşmaması nedeniyle Samsun Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğüne (SASKİ) başvurdu. Evlerine su getirilmesi için yardım talebinde bulunan Kanmaz ailesi, mahallede yaşayan diğer ailenin tepkisiyle karşılaştı. Yaşanan tartışmada suyun gelmesi engellenirken, Kanmaz ailesi çamaşır, bulaşık makinesini çalıştıramadığını ve suya ulaşmak için 1 kilometreye yakın yol yürüdüklerini söyledi.

SASKİ devreye girdi

SASKİ Genel Müdür Yardımcısı Cihan Güller yaptığı açıklamada, “Orada su ile ilgili sıkıntı olduğu için biz ekiplerimizi gönderdik. Yeni öz su kaynakları koyduk. 1 kilometre uzunluğunda yeni ilave hatlar döşedik. Su miktarı arttırma yoluna gittik. Farklı iki mahallede oturan iki hanenin kendi aralarında olan özel husumetleri var. Cumartesi günü ekiplerimizi tekrar göndereceğiz. Orada su miktarı azdır. Su geldiğinde her tarafa eşit gitsin diye bir sistem söyledik. Su geldiğinde gerekli tebligatlarımızı da bildireceğiz. Biz sorunu çözmeye çalışıyoruz. Bizim tek derdimiz vatandaşa sağlıklı içme suyunu ulaştırmaktır” dedi.