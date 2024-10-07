SAMSUN (İHA) – Samsun’un Vezirköprü ilçesinde kaymakamlık tarafından düzenlenen ’’İlçemizden Yetişenler’’ etkinliği kapsamında Yunus Emre Dernekler Federasyon Başkanı Faruk Dilaver öğrencilerle konferans gerçekleştirdi.

Araştırmacı Yazar Faruk Dilaver, Vezirköprü Kaymakamlığı tarafından yürütülen İlçemizden Yetişenler programı kapsamında öğrencilerle buluştu. Vezirköprü Belediyesi Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleşen programa katılım yoğun oldu.

Konuşma öncesi katılımcılara seslenen İlçe Milli Eğitim Müdürü Resul Özata, “İlçemizden Yetişenler projesi kapsamında ülkemizde önemli yerlere gelmiş hocalarımızı, öğrencilerimizle buluşturmak için bugün bir araya geldik. Bu kapsamda bugün Faruk Dilaver hocamız bizlerle olacak. Ayrıca bizlere bu projede desteğini esirgemeyen ilçe kaymakamlık ve belediye başkanlığına teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Eğitim hayatından bahseden Dilaver, türlü türlü zorluklarla okumaya çalıştığını belirtti. Mesleki hayatından kesitler anlatarak, öğrencilere tavsiyelerde bulunan, Yunus Emre’ye duyduğu hayranlıktan da bahseden Faruk Dilaver, söyleşisini “Okuyun, çalışın, yardım edin” diyerek sonlandırdı. Programın sonunda Faruk Dilaver’e Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya tarafından plaket ve hediye takdim edildi.

Programa ayrıca Belediye Başkanı Av. Murat Gül, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar, diğer kurum ve kuruluşların temsilcileri, ilçe merkezindeki okullarda öğrenim gören ortaokul ve lise öğrencileri ile okul müdürleri katıldı.