Samsun’un Vezirköprü ilçesinde denetimli serbestlik tedbirleri kapsamında ücretsiz kamuya yararlı çalışma tedbiri iş birliği protokolü imzaladı.

Vezirköprü Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından hazırlanan anlaşmaya göre, yükümlülerin 2025 yılında kamuya yararlı işte çalıştırmalarına dair iş birliği protokolleri Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcılığı ile Vezirköprü Kaymakamlığı, Vezirköprü Belediye Başkanlığı ve Vezirköprü Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü arasında imzalandı. Protokollere Kaymakam Özgür Kaya, Belediye Başkanı Murat Gül, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar imza koydu.

İmzalanan protokole göre kamuya yararlı bir işte çalıştırılma tedbirine tabi olan yükümlülerin, kamu kurumlarında çalıştırılmalarına imkan sağlanması hedeflendi.