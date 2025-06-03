Samsun Vezirköprü Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından yürütülen "Evimizin Sıcak Köşesinde Her Masa, Bir Sınıf Projesi" kapsamında, ihtiyaç sahibi öğrencilere çalışma masası ve sandalye desteği sağlanarak eğitimde fırsat eşitliğine katkı sunuluyor.

"Önceliğimiz evlatlarımız, önceliğimiz eğitim" anlayışıyla hayata geçirilen projede, evlerinde uygun bir çalışma ortamı bulunmayan öğrenciler tespit edilerek, kendi odalarında ders çalışabilecekleri bir alana kavuşturuluyor. Vezirköprü SYDV tarafından yapılan hane ziyaretlerinde belirlenen öğrenciler için masa ve sandalye takımları, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı Vezirköprü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde öğretmen ve öğrenciler tarafından üretiliyor.

2024 yılı içerisinde 50 öğrenciye masa ve sandalye desteği sağlanırken, 2025 yılı ilk etabında ise 25 öğrenciye daha teslimat yapıldı. Proje, SYDV’nin bütçe olanakları doğrultusunda yıl içinde devam edecek.

Yetkililer, bu anlamlı projeyle öğrencilerin ders başarılarını artırmayı ve sağlıklı bir öğrenme ortamı oluşturarak uzun vadeli kazanımlar sağlamayı hedeflediklerini belirtti.