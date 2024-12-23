Samsun Vezirköprü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Mütevelli Heyeti yeni muhtar üyesi için seçim yapıldı.

Belediye Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleşen seçime, Vezirköprü SYDV Müdürü Ahmet Doğanay, Vezirköprü Muhtarlar Derneği Başkanı Halil Kılınç ve muhtarlar katıldı. Divan başkanlığını Ahmet Akdoğan’ın yaptığı seçimlerde mütevelli üyeliğine aday olan Taşkale Mahallesi Muhtarı Kurtça Baş 101 ve Narlısaray Mahallesi Muhtarı Ali Sezgen 81 oy alırken, Boruk Mahallesi Muhtarı Hasbi Kartal ise 55 oyda kaldı. Yapılan seçimler sonucunda en çok oy alan Muhtarlar Kurtça Baş ve Ali Sezgen yeni mütevelli üyeleri olarak seçildiler.

Seçimlerden sonra günün anısına toplu hatıra fotoğrafı çekildi.