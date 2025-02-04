Samsun’un Vezirköprü Muhtarlar Derneği Olağan Genel Kurulu’nda Hacılı Mahallesi Muhtarı Gülami Sağlam, başkan seçildi.

Vezirköprü Muhtarlar Derneği Olağan Genel Kurulu yapıldı. Mevcut Başkan Abdulhay Şahin’in aday olmadığı ve tek listeyle gidilen seçimde oy birliğiyle Gülami Sağlam, başkan oldu. Yeni Başkan Gülami Sağlam, dernek lokalinde üyelere yemek verdi. Yemek sonrası konuşan Sağlam, "Şu anda 40’ın üzerinde üyemiz var. Birkaç muhtar arkadaşımız daha derneğimize üye olacak. Allah’ın izniyle birlik ve beraberliğimizi bozmadan derneğimizi güçlendirerek daha iyi yerlere taşıyacağız" dedi.

Vezirköprü Muhtarlar Derneği Yeni Yönetimi şu isimlerden oluştu:

Gülami Sağlam (Başkan), Veysel Karaca (Başkan Yardımcısı), Emrah Keskin (Sekreter), Sebahattin Yıldız (Sayman), Fezayir Yüksel (Üye), Erdal Ünal (Üye).