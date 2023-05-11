Yatırımcıları Vezirköprü Karma Organize Sanayi Bölgesi’ne(OSB) yatırım yapmaya davet eden Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, “Kurulan OSB ilçenin istihdam ve ihracatına katkı sağlayacak. Özellikle keneviri işleyecek yeni yatırımların ilçeye gelmesinin önü açılacak” dedi.

Vezirköprü Karma OSB Müteşebbis Heyeti Toplantısı, Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı’nın başkanlığında kurul üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Samsun Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Vezirköprü Belediyesi ve Samsun Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğinde geçen aralık ayında kurulan Vezirköprü OSB’de organ üyeliklerinin belirlenmesi, altyapı ile üstyapı inşaatları konusunda yol haritasının belirlenmesine yönelik kararların alındığı toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Vali Dağlı, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın takdiri ile kurulan Orta Karadeniz Serbest Bölgesi ile mülkiyet sorunu çözülen Yeni OSB’nin Samsun’a üretim, istihdam ve ihracat anlamında ciddi katkılar sağlayacak. Bu durum önemli bir motivasyon kaynağıdır. Kuruluşu tamamlanan Vezirköprü Karma OSB’yle ilgili çalışmaları da aynı heyecanla sürdürmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

“Keneviri işleyecek yeni yatırımların ilçeye gelmesinin önü açılacaktır”

Ekonomisi tarım, hayvancılık ve ağaç sanayi üzerine olan Vezirköprü ilçesinin toplam 150 hektar büyüklüğündeki alanda kurulan OSB’nin, ilçenin ağaç ve orman ürünleri potansiyeline sanayi ürünleri, istihdam ve ihracatla katkı sağlayacağını ifade eden Vali Dağlı, “OSB ile ilçenin ağaç endüstrisi ve kenevir üretimindeki tecrübesinin daha ileri noktaya taşınması ve özellikle keneviri işleyecek yeni yatırımların ilçeye gelmesinin önü açılacaktır. OSB’nin Altınkaya Barajı gibi su kaynaklarına yakın olması su kullanımı yoğun olan sektörler için de elverişli ortam oluşturacaktır. İlçede ağaç ve ağaç ürünleri işleyen önemli tesisler bulunmakla birlikte söz konusu tesislerin kapasite artış yatırımları uzun bir süredir yer yokluğundan dolayı yapılamamaktaydı. Vezirköprü Karma OSB ile birlikte kereste, palet, mdf, parke, dekorasyon malzemesi, pelet, kapı-pencere, ev-ofis-okul mobilyası gibi çok sayıda ağaç ve ağaç ürünleri imalatı yatırımları da artacaktır. Kenevir ve ormancılığın yanı sıra hazır giyim ve gıda imalatı da Vezirköprü Karma OSB için önemli potansiyel sunan alanlardan olacaktır. Son dönemlerde Vezirköprü’yü tercih eden hazır giyim imalatı yatırımcılarının sayısı Karma OSB’yle daha da artacaktır” şeklinde konuştu.

Vezirköprü Karma OSB’nin 5. bölgeye sunulan teşvik oran ve sürelerinden faydalanma avantajına sahip olacağını ve yatırımcılara OSB’nin hazırlanması noktasında toplantıda altyapı ve üstyapı inşaatlarının ivedilikle başlanması için yol haritasının belirlendiğini ifade eden Samsun Valisi Zülkif Dağlı, müteşebbisleri Vezirköprü Karma OSB’ye yatırım yapmaya davet etti.