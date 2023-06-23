Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki beraberinde Orman Genel Müdür Yardımcısı Zekeriyya Nane, Orman Yangınlarıyla Mücadele Dairesi Başkanı Mustafa Songür ile birlikte Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Dr. Veysel Tiryaki ve beraberindeki heyet Kütahya Orman Bölge Müdürü Erdal Dingil, Bölge Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri ve İşletme Müdürleri tarafından karşılandı.

Bölge Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda Bölge Müdürü Erdal Dingil, Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünün çalışmalarına dair sunum gerçekleştirdi. Sunumun ardından 2023 yılında Orman Yangınları ile Mücadele hazırlıkları hakkında bilgiler aktarıldı. Orman yangınları ile mücadele konusunda 2023 yılında araç ve insan kaynağı bakımından Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünün daha güçlü durumda olduğunun altının çizildiği toplantıda, çıkabilecek yangınlara karşı hızlı müdahale ve etkin mücadele için hazır olunduğu vurgulandı.