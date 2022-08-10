Eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Alanya ziyaretinde Yeniköy Baraj Projesini yakından takip edeceğini söyledi. Eroğlu, “Bakanlığım döneminde 21 baraj, 3 gölet yaptık. 500 bin dekar araziyi sulamaya açtık. Tarım çok gelişti, Antalya neredeyse dünyayı besliyor” dedi.

Eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Alanya ziyaretinde Yeniköy Baraj Projesini yakından takip edeceğini söyledi. Eroğlu, “Bakanlığım döneminde 21 baraj, 3 gölet yaptık. 500 bin dekar araziyi sulamaya açtık. Tarım çok gelişti, Antalya neredeyse dünyayı besliyor” dedi.

Bir dizi ziyaret çerçevesinde Alanya’ya gelen AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili ve eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, partisinin ilçe başkanlığını ziyaret etti. Burada ilçe teşkilatı ile bir araya gelen Eroğlu, ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Veysel Eroğlu’nun ziyaretinin kendilerini onurlandırdığını belirten AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mustafa Toklu, “Eski Orman ve Su İşleri Bakanımız Veysel Eroğlu bugün ilçe teşkilatını ziyaret ederek hem teşkilata verdiği önemi bir kez daha gösterdi hem de nezaket ziyaretiyle bizleri onurlandırdı. Cumhurbaşkanımızın siyasetinde uzunca dönem Türkiye’nin farklı bölgelerin hizmet ederek orman ve su alanlarındaki çalışmaların bugüne gelmesine katkıda bulunan bakanımıza bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.

“Tarım çok gelişti, Antalya neredeyse Dünya’yı besliyor”

Bakanlığı döneminde yaptığı yatırımlardan bahseden eski Orman ve Su İşler Bakanı Eroğlu, “Dünyanın incisi Antalya. Antalya’nın incisi Alanya’dır. Dolayısıyla ben de burada sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Milletvekili olarak, eski bir bakan olarak gittiğimiz yerlerde bir ihtiyaç var mı onları ele alıyoruz. Burada da bir baraj talebi var. Yeniköy barajını da takip etmek bizim boynumuzun borcu. Benim Antalya’ya karşı ayrı bir gönül bağım var. İstanbul Teknik Üniversitesi’nde İnşaat Fakültesi talebesiyken ilk stajımı Antalya’da yapmıştım. Antalya çok güzel bir yer. O günden bugüne kadar Antalya’ya bir vefa borcum vardır. Ben bakanken burada doğru düzgün baraj yoktu. Bakanlığım döneminde 21 baraj, 3 gölet yaptık. Yaklaşık 500 bin dekar araziyi sulamaya açtık. Tarım çok gelişti, Antalya neredeyse dünyayı besliyor. 500 bin dekar sulamadan dolayı çiftçilerimizin yılda bir milyar TL’den fazla geliri oldu” ifadelerini kullandı.

“Alanya’nın her türlü meselesini yakından takip ediyoruz”

Yeniköy Baraj Projesi ile yakinen ilgileneceğini belirten Eroğlu, “Alanya’nın benim için apayrı bir yeri var. Dim Barajı önemliydi. Bizden önce ihale edilmişti ama teknik problemleri vardı. Ben bizzat yerine gelerek ‘Bu baraj bitecek’ talimatı verdim. Aslında Yeniköy Barajı ihale edildi. Fiyat artışları, müteahhittin işi bitirememesi sebebiyle tasfiye edildi. Ama merak etmeyin bütün vekillerimiz, bakanımız ve ben de buranın fahri hemşehrisi olarak takip ediyoruz. Yarın da cumhurbaşkanımız 35 hidroelektrik santralinin açılışını yapacak. Orada Devlet Su İşleri Genel Müdürümüze rica edeceğim. Bu barajı bitirmek bizim boynumuzun borcudur. Bizler hep birlikte Antalyamızın, Alanyamızın her türlü meselesini birebir yakından takip ediyoruz. Ben de fahri milletvekiliniz, hemşehriniz olarak ekstra takip ediyorum” şeklinde konuştu.

Öte yandan, ilçe teşkilatının ardından Alanya Belediyesini ziyaret edecek olan Ak Parti Afyonkarahisar Milletvekili ve eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun, akabinde Gazipaşa ilçesine gideceği öğrenildi.