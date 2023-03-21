Eskişehir’den Adıyaman’a giderek depremden etkilenen hayvanların ihtiyaçları için seferber olan Eskişehir Bilecik Veteriner Hekimleri Odası, afetin 13’üncü gününde kurtardıkları 2 buzağıya ‘Odunpazarı’ ve ‘Sivrihisar’ isimlerini verdi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından yardım çalışmalarında yer alan Eskişehir Bilecik Veteriner Hekimleri Odası üyeleri, depremin 13’üncü gününde Adıyaman’da enkazın altından 2 buzağı kurtardı. Kurtarılan 2 buzağıya Sivrihisar ve Odunpazarı isimlerini verilirken, depremden etkilenen bir çok hayvan için bölgeye yem götürüldü. Ayrıca bölgedeki özel veteriner klinikleri için hazırlanan ilaç ve medikal malzemeler de dağıtıldı.

“Bölgeye yem, ilaç ve medikal malzeme desteği sağlandı”

Eskişehir Bilecik Veteriner Hekimleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdinç Yuva, bölgede gerçekleştirilen faaliyetler hakkında yaptığı açıklama şu ifadelere yer verdi:

“Adıyaman’da depremin 13’üncü günü enkazdan çıkarttığımız Sivrihisar ve Odunpazarı isimli buzağılarımıza yem ve bölgedeki özel veteriner kliniklerimiz için hazırladığımız ilaç ve medikal malzeme desteği için bölgeye gelindi. Yapmış olduğumuz yem dağıtımında Adıyaman Merkez Çat mezrasındaki vatandaşlarımızın kendi arasında oluşturdukları yem listesi görülmeye değerdi. Ayrıca hazırladığımız ilaç paketlerimizi oda başkanlarımıza, klinisyen meslektaşlarımıza dağıtımı için teslim edilmiştir. Bu harika gönül hareketimizde, en başta çok değerli meslektaşlarımız olmak üzere, Sivrihisar Belediye Başkanımız Hamid Yüzügüllü’ye, Eskişehir Valiliği Tarım ve Orman İl Müdürümüz Ender Muhammed Gümüş’e, Hayvan Sağlık Şube Müdürü Zekeriya Ar’a, İlçe Müdürlerimiz Aycan Bora Kılınç ve Zeki Sert’e, topladığımız yemlerin bölgeye götürülmesinde bize destek olanlara gönülden teşekkür ederiz. Bizler afetin yaşandığı ilk günden itibaren, gece gündüz demeden her alanda çalışmaya gayret ediyoruz.”