Kırıkkale’de özel bir veteriner kliniğine bir günde 3 defa şişe ve bıçakla gelen saldırganın görevlilere yaşattığı kabus güvenlik kameralarınca kaydedildi. Gözaltına alınan saldırgan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kırıkkale’de özel bir veteriner kliniğine bir günde 3 defa şişe ve bıçakla gelen saldırganın görevlilere yaşattığı kabus güvenlik kameralarınca kaydedildi. Gözaltına alınan saldırgan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale’de Atatürk Bulvarı üzerindeki özel bir veteriner kliniğine gelen B.P. isimli şahıs, önce köpeği sevdi ardından klinikteki görevlilere hakaret ve küfür ederek saldırıda bulundu. Bunun üzerine klinik görevlileri ile saldırgan B.P. arasında tartışma yaşandı. Çevredekiler tarafından uzaklaştırılan B.P., bu kez büfeden aldığı şişelerle yeniden kliniğe geldi. İş yerine fırlattığı şişelerden bir tanesi kliniğin camekanını kırarken diğeri de tabelaya zarar verdi. 3’üncü gelmesinde de bıçaklı saldırı girişiminde bulunan B.P., hayvanları kesmekle tehdit ederek görevlilere kabusu yaşattı. Yaşanan olay anı ise iş yerinin güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, B.P.’yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.P., çıkartıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Yaşadığı olayı İHA muhabirine anlatan Veteriner Hekim Rumeysa İkra Oçaktan, cinsel içerikli sözlerle köpeği sevdiğini ve ardından şişelerle saldırıda bulunarak kliğinin camını kırdığını söyledi.

"Çitlerin ardından hocamın saçını çekmek için elini uzattı"

Olayın güvenlik kameralarınca kaydedildiğini belirten Oçaktan, "Kendisi geldi çok cinsel içerikli sözlerle köpeğimizi sevmeye başladı ve bende ’terbiyesizlik yapmaması gerektiğini ve uzaklaşması gerektiğini’ söyledim. Kamera kayıtlarında da bu mevcut. Sonrasında yandaki TEKEL bayiden bir cam şişe fırlattı. Araya birkaç esnaf girdi onu uzaklaştırmaya çalıştı. O sırada çitlerin ardından hocamın saçını çekmek için elini uzattı. Tekrar geldi bu kez elinde 2 tane cam şişe ve ardından camımız kırıldı. Cam kırılma olayından sonra arkadaşım yaralandı rapor için hastaneye gittiler" diye konuştu.

"Hayvanlarımızı ve bizi kesmekle tehdit etti"

Emniyete giderken saldırganla tekrar karşılaştıklarını ifade eden Oçaktan, "Yalnız kalmamak adına birkaç arkadaşımızı çağırmıştık. Onlara ’kişi burada çabuk gelin’ dedim. Onları görünce zaten hemen kaçtı. 9’a kadar klinikte kalmak zorunda kaldık. Gidemedik bizi hayvanlarımızı kesmekle ve bizi de kesmekle tehdit etti. Son kontrolleri yapıp çıkalım dediğimizde tekrar bir saldırı daha oldu. Elinde bıçağı olduğunu söylediler" dedi.

"Boş bir şişe alıp üzerimize doğru attı"

Klinik sahibi Veteriner Hekim Behiye Gümüşkalem Dündar da şahsın 3 defa saldırı girişiminde bulunduğunu ifade ederek, "Arkadaşlarla dışarıda oturup sohbet ederken yabancı tanımadığımız bir kişi gelip köpeğimizi sevdi. Sevme sırasında inanılmaz sapkın argo kelimeler kullandığını fark ettik. Köpeği öyle değil böyle seveceksin şöyle seveceksin onlar bu tarz şeylere alışkındır gibi sapkınca kelimeler kullanınca uyardık. Uzaklaşması gerektiğini söyleyince de tartışarak yandaki büfeye girdi. Oradan boş bir şişe alıp üzerimize doğru attı" şeklinde konuştu.

"Bu sefer elinde bıçak ve taşlarla geldi"

Klinikten çıkarken saldırganın pusuda yattığını ve o sırada şoka girdiğini anlatan Dündar, "O sırada biz şoka girdik. Ama hakaretlerin biri bin para. Diğer arkadaşlar uzaklaştırdılar onu. Polise haber verdik, polisler geldi. Emniyetçi arkadaşlar gerekenleri yapıp tutanakları tuttu. Bende karakola ifademi vermek için tam kliniğimden çıkarken meğer pusuda yatıyormuş. Üzerime doğru 2 tane şişeyi atınca bende çekilince biri cama denk geldi. O sırada arkadaşımızın kolu yaralandı. 2’nci şişeyi de tabelaya denk gelecek şekilde hasar verdi. Tabi çevre komşularımız gelip uzaklaştırdılar. Akşam 8:30 gibi eşim ve 2 arkadaşımız bize yardımcı olmak için burada bulunurken elinde bıçak ve taşlarla bu sefer geldi. Onu kovalamaya başladılar ve bu 3’üncü saldırı olarak geçti" ifadesini kullandı.