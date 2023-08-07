Sağlıkta şiddet yasasına Veteriner Hekimlerinde dahil edilmesini isteyen Düzce Veteriner Hekimler Odası Başkanı Şerif Ali Karanfil, Sağlıkta Şiddet Yasası’na girme çağrısı yaptı.

Sözde hayvan severlerin fanatizm yaparak yaralı hayvanlara bakan veteriner hekimlere yaptıkları fiziki ve manevi şiddet ve mobbing veteriner hekimleri harekete geçirdi. Geçtiğimiz günlerde Ankara’da da Ceren Eroğlu isimli veteriner hekimin şiddete uğramasının ardından Düzce Veteriner Hekimler Odası Başkanı Şerif Ali Karanfil, bir açıklama yaparak veteriner hekimlerin uğradığı şiddeti kınadı. Oda Başkanı Karanfil, “Darp ediliyoruz, öldürülüyoruz. Veteriner Hekimler olarak Sağlıkta Şiddet Yasası’na alınmak istiyoruz. Yaşamın tüm alanlarında kadına, çocuğa, hayvana ve doğaya karşı uygulanan şiddet, sağlık alanında da hızla artmış ve artık dayanılmaz bir boyuta gelmiştir. Veteriner hekimler de bu şiddetin en büyük mağdurlarından olmakta, mobbinge, tacize, lince, şiddete uğramakta, darp edilmekte, hatta öldürülmektedirler. 2022 yılı Nisan ayında, tam da Dünya Veteriner Hekimler Günü öncesinde, toplum sağlığını korumaya çalışırken görevi başında öldürülen Veteriner Hekim Volkan Lale’nin katilinin cezası henüz netleşmemişken, geçen ay İzmir’de, geçtiğimiz hafta da başka bir meslektaşımız Ankara’da muayenehanesinde saldırıya uğradı. Sağlığın her canlı için hak olduğunu savunarak, hayvan sağlığı için ülkenin en ucra köşelerinden kent merkezlerine kadar her yerde hizmet veren veteriner hekimler, mesleklerinin doğası gereği, aynı zamanda halk sağlığının da koruyucusudurlar. Oysa, geçtiğimiz yıl, bir yetiştirici ’köye hayvanlarımıza aşıya gelecek veteriner hekimi bu köye sokmayacağım’ diyerek, silahlı fotoğrafını çekinmeden sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Ancak unutulmamalıdır ki; veteriner hekimlerin toplum için sağlıklı gıdanın kontrolünü yaparken baskıya, mobbinge uğraması, aşılamaya giderken tehdit edilmesi, üreticiye destek olurken güvende olmaması, yerel yönetimlerde sahipsiz hayvanlar için çalışırken mobbinge, linçe uğraması, kendi özsermayesi ile kurduğu muayenehanesinde güvenli olmayan şartlarda çalışmak zorunda bırakılması, esasen toplum sağlığının, hayvan refahının, ülke hayvancılığı ve ekonomisinin saldırıya-şiddete uğramasıdır. Veteriner hekimlerin çalışma alanları aynı zamanda kamu hizmeti alanlarıdır” dedi.

“Veteriner Hekimler pandemide canla başla çalıştılar”

Şerif Ali Karanfil açıklamasında ayrıca veteriner hekimlerin pandemi sürecinde de etkili çalıştıklarına vurgu yaparak; “Veteriner hekimler her şeye rağmen pandemide olduğu gibi depremde de gıda işletmelerinde, köylerde ve muayenehanelerindeki görevlerini aksatmadılar, hastalarını bırakmadılar. Ancak bunca özveriye rağmen, kamuoyunun gözü önünde her gün darp ediliyor, bıçaklanıyor, hatta öldürülüyorlar” ifadelerini kullandı.

“Sağlıkta Şiddet Yasasına dahil edilmek istiyoruz”

Düzce Veteriner Hekimler Odası Başkanı Karanfil açıklamasında Sağlıkta Şiddet Yasasına dahil edilmek istediklerini de belirterek; “Buna rağmen, tüm ısrarlarımıza rağmen veteriner hekimler Sağlıkta Şiddet Yasası dışında tutulmaktadırlar. Oysa veteriner hekimler yasalar önünde sağlık çalışanıdır, bizlere karşı işlenen suçlar da dahil, özlük haklarımız, veteriner hekimlerin yaşam ve çalışma şartlarda mevcut yasalara uygun düzenlenmelidir. Görevi başında şiddete uğrayan meslektaşımız Veteriner Hekim Ceren Eroğlu’nun yanında olduğumuzu bildirir; yaşatmayı ve şifa vermeyi ilke edinmiş bir meslek grubu olarak sesimizi duyurmak için kritik noktalar ve durumlar hariç tüm çalışma alanlarımızda 21 Ağustos 2023 Pazartesi tarihinde 1 gün süreyle iş bırakacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız. Tüm vatandaşlarımızın anlayışını bekliyor ve esasen toplumun karşı karşıya olduğu riskleri gündeme getirecek olan bu eyleme destek olmaya çağırıyoruz” ifadelerine yer verdi.