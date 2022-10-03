Kırşehir Veteriner Hekimleri Odası, 15. Genel Kurulunda yeni başkanını seçti.

Kırşehir Veteriner Hekimleri Odası, 15. Genel Kurulunda yeni başkanını seçti.

Kırşehir’de 2 yıl önce yürüttüğü Veteriner Hekimleri Odası başkanlığı görevini yeniden alan Mehmet Taşdemir, göreve yeniden seçilmesinin kendisini mutlu kıldığını ve toplumda gerekli olan gıda hijyenine önem vererek çalışma yürüteceklerini söyledi. Taşdemir açıklamasında; "Veteriner hekim, insanlık tarihi boyunca çiftlikten sofraya gıda üretiminden insan sağlığına hayvan sağlığından da gıda hijyeninde hizmet vermektedir ve vermeye devam edecektir" dedi.

36 oyun kullanıldığı seçimlerde oyların tamamını alan Taşdemir, Veteriner Hekimleri Odasına 2 yıllığına yeniden başkan oldu.