Samsun-Sinop Veteriner Hekimler Odası Başkanı Elif Köse Avan, “Bu yıl 9 Mart’ta kuruluşumuzun 69. yılını kutlayacaktık ancak 6 Şubat’ta meydana deprem nedeniyle bugünü bölgede meslektaşlarımızla dayanışma içinde geçirmeye karar verdik. Yaşanan tablonun ağırlığı karşısında TVHB olarak kuruluş günümüzü kutlamıyor ‘Veteriner Hekim Dayanışma Günü’ olarak ilan ediyoruz” dedi.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (THVB) 69 yıl önce 9 Mart 1954 yılında 6343 sayılı Kanun’la kuruldu. TVHB, mesleğin çatı örgütü olarak 56 il ve bölge odası ile birlikte Türkiye’deki veteriner hekimleri temsil ediyor. Kuruldukları günü dayanışma günü olarak ilan eden Samsun-Sinop Veteriner Hekimler Odası yönetimi basın açıklaması yaptı. Oda binasında açıklama yapan Başkan Elif Köse Avan, “Veteriner hekimler, başta hayvan sağlığı ve refahı olmak üzere, gıda güvenliği, veteriner halk sağlığı, çevre sağlığı, biyogüvenlik, biyoteknoloji, antimikrobiyal direnç ve iklim krizi gibi dünyanın önündeki en stratejik alanlarda sorumluluk üstlenmekte ve çalışmaktadırlar. Bu yıl 9 Mart’ta kuruluşumuzun 69. yılını kutlayacaktık ancak 6 Şubat’ta meydana deprem nedeniyle bugünü bölgede meslektaşlarımızla dayanışma içinde geçirmeye karar verdik. Depremin ilk gününden beri, birliğimizin koordinasyonunda bölgede gönüllü olarak bulunan 200 veteriner hekimle hem arama kurtarma çalışmalarına katıldık hem de enkazdan çıkan küçük evcil hayvanlara, çiftlik hayvanlarına sağlık hizmeti verdik. Kamu ve serbest çalışan meslektaşlarımız bölgede tam bir seferberlik içinde oldular. Kendileri de depremzede olan birçok meslektaşımız acısını bile yaşayamadan, fedakarca arama kurtarma ve sağlık hizmeti çalışmalarına katıldı” diye konuştu.

“27 veteriner ve 10 öğrenci hayatını kaybetti”

Depremde 27 meslektaşlarını ve 10 veteriner öğrencisini kaybettiklerini belirten Elif Köse Avan, “Ailesi depremden etkilenen ve farklı şehirlerde okuyan çok sayıda öğrencimiz mağdur duruma düştü. Yaklaşık 200 meslektaşımızın muayenehanesi tamamen kullanılmaz hale geldi, mesleki uygulamada kullandıkları cihaz, medikal malzemeler, aşıları ve araçları enkaz altında kaldı. Yaşanan tablonun ağırlığı karşısında TVHB olarak kuruluş günümüzü kutlamıyor ‘Veteriner Hekim Dayanışma Günü’ olarak ilan ediyoruz. Depremde zarar gören meslektaşlarımızın hayata tutunması, öğrencilerimizin eğitimlerini tamamlayabilmesi ve kaybettiğimiz meslektaşlarımızın ailelerine destek olabilmek için tüm meslektaşlarımızı tam bir dayanışma seferberliğine çağırıyoruz. Yaralarımızı sarmak için ‘birlikte varız’ diyeceğiz” şeklinde konuştu.

“Hayvan ve insan sağlığını tehdit eden salgınların görülmesi kaçınılmaz olacak”

Deprem bölgesinde bundan sonraki olası riskler için uyarıda bulunan Avan, "Bölgede 13-14 milyon civarında büyükbaş ve küçükbaş hayvan ile daha fazla sayıda kanatlı hayvan bulunmaktadır. Bulaşıcı hastalıklara karşı aşılamalar ve diğer koruyucu hekimlik hizmetlerinin aralıksız sürdürülmesi gerekmektedir. Ayrıca bölgede gerek geçici olarak görev yapan kamu veteriner hekimleri gerekse gönüllü olarak bölgede bulunan veteriner hekimler yakında bölgeden ayrılacaktırlar. Bunların yerine bölgede muayenehanesi bulunan ve depremden etkilenen serbest çalışan meslektaşlarımızın görev yapması acil bir konudur. Aksi takdirde sonuçları afet etkisi oluşturabilecek hayvan ve insan sağlığını tehdit eden salgınların görülmesi kaçınılmaz olacaktır" ifadelerini kullandı.

Talepler

Elif Köse Avan, şunları söyledi:

“Bölgedeki veteriner hekimlerinin görev yapabilmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı zaman kaybetmeden önlemler almalıdır. Kliniği yıkılan ve kullanılamaz hale gelen veteriner hekimler için geçici klinik ve yaşam alanı olarak kullanılmak üzere konteyner sağlanmalıdır. Klinikleriyle beraber her şeyini kaybeden meslektaşlarımıza bölgede kullanılan aşılar ile ilaç ve diğer malzemeler bir süreliğine ücretsiz sağlanmalıdır. Kliniği çalışamaz hale gelen meslektaşlarımızdan talep edenlerin Bakanlık bünyesinde geçici veya kalıcı istihdam edilerek hizmet vermeleri sağlanmalıdır. Afet bölgesinde kurulacak prefabrik muayenehane birimleri için mevzuat düzenlemesi yapılmalıdır. Bölgede çalışacak veteriner hekimlere kamu bankaları tarafından ilk iki yılı ödemesiz, faizsiz veya düşük faizli kredi verilmedir. Kamu dışında, işletme veteriner hekimi olarak çalışan ve çalıştıkları işletmeler zarar gören meslektaşlarımızın mağduriyetleri giderilmelidir. Türk Veteriner Hekimler Birliği olarak bölgede kalmaya hizmet vermeye, yapılanların takipçisi olmaya devam edeceğiz. Kuruluş günümüzde tekrar bütün meslektaşlarımızı büyük dayanışmaya çağırıyoruz. Meslek ve ülke olarak yaraları sarmak için ‘Birlikte varız’ demeye davet ediyoruz.”

Yapılan açıklamaya oda yönetimi, delege ve üyeler katıldı.