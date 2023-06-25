Eskişehir Bilecik Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Erdinç Yuva, Kurban Bayramı öncesinde hayvan sağlığı, halk sağlığı ve çevre konusunda dikkat edilmesi gereken konularda vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Eskişehir Bilecik Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Erdinç Yuva yapmış olduğu açıklamada, “Kurban Bayramı’nda ülkemizde 3 milyonun üzerinde küçükbaş ve büyükbaş hayvan kesimi yapılmakta olup ülkemizde 18 milyon büyükbaş, 53 milyon küçükbaş hayvan bulunmaktadır. Bu nedenle ülke olarak kesim yapılacak kurban sayısı yeterlidir. Hayvanların nakil öncesi sağlık kontrolü, kesim alanlarının hijyeni, kesim yapan kasapların eğitimi ve kesim sonrası et muayenesinin veteriner hekimlerin kontrolünde yapılması gerekmektedir” dedi.

“Kesim yapacak kişiler eğitim almış ve profesyonel olmalıdır”

Kesim öncesi, sırasında ve sonrasında dikkat edilmesi gereken konulara da açıklık getiren Yuva, “Kesimden önce kurbanlıklar 12 saat boyunca aç bırakılmalı, kesim öncesi nakil ve barınma sırasında hayvan refahına özen gösterilmeli, kurban olacak hayvanlar Tarım Cebimde uygulaması ile yaş, tür ve yapılan aşılar kontrol edilmelidir. Kesim sırasında dikkat edilmesi gereken konular da ise kesim alanları hijyenik olmalı, kesim yapılacak hayvanlar şiddet, eziyet ve stresten uzak tutulması hem insani açıdan hem de et kalitesi açısından önemlidir. Kesim yapacak kişiler eğitim almış ve profesyonel olmalıdır” diye konuştu.

“Et, en az 12 saat dinlendirildikten sonra tüketilmelidir”

Kesim sonrasında dikkat edilecek hususlara da değinecek Erdinç Yuva, şu ifadeleri kullandı:

“Kesim sonrasında havalarında mevsim nedeniyle sıcak olması sebebiyle et muhafazasına dikkat edilmeli, etler kesimin hemen sonrasında gölge bir alanda kısa bir süre bekletildikten sonra 0-8 derecede muhafaza edilmelidir. Etin olgunlaşması ve istenilen kalitede olması için en az 12 saat dinlendirildikten sonra tüketilmelidir. Kesim sonrasında karkasta ve iç organlarda anormallikler görülmesi durumunda en yakın veteriner hekime veya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne haber verilmelidir. Kesim sonrasında hayvan atıkları uygun şekilde bertaraf edilip çevreye zararlı etkileri engellenmemelidir. Biz veteriner hekimlerin hayvan sağlığı yanında halk sağlığı içinde yoğun mesai harcıyoruz, insanlarda görülen hastalıkların büyük bir kısmı hayvansal kökenli olduğu unutulmamalıdır. Bunun için sağlıklı hayvan sağlıklı gıda sağlıklı hayvan konsepti ile çalışmaya ülke sağlığımızı korumaya çalışmaya var gücümüzle devam edeceğiz.”