Eskişehir’den yola çıkan 6 veteriner hekim, Adıyaman’da depremden etkilenen köylerde bulunan hayvanların tedavisini gerçekleştiriyor.

Eskişehir’den yola çıkan 6 veteriner hekim, Adıyaman’da depremden etkilenen köylerde bulunan hayvanların tedavisini gerçekleştiriyor.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremin ardından hızla örgütlenen ve afet bölgesinde gönüllü çalışmalar yürüten meslek örgütlerinin başında veteriner hekimler geliyor. Bu Kapsamda Eskişehir Bilecik Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Afet Destek Ekibi, Eskişehir Valiliği’nin görevlendirmesi ile Adıyaman İlinde göreve başladı. 6 veteriner hekimden oluşan Afet Destek Ekibi, Türk Veteriner Hekimler Birliği Merkez Konseyi koordinatörlüğünde Adıyaman İli kırsal bölgelerde depremden etkilenen köylerde bulunan hayvanların tedavisini gerçekleştirecek.

Afet Destek Ekibinde yer alan Oda Başkanı Erdinç Yuva yapmış olduğu açıklamada, ‘’Depremin ilk gününden itibaren veteriner hekimler olarak harekete geçtik. Eskişehir ve Bilecik ilinde deprem bölgesi için yardım çalışmalarını Afad çatısı altında yürüttük, şimdi ise sıra yaralarımızı sarmaya geldi. Bu sebeple Adıyaman ili köylerinde bulunan ve Veteriner Hekimlik hizmeti alamayan hayvanların tedavisini üstleniyoruz. Oda olarak bölgede tedavi hizmetleri için antibiyotik, analjezik, non steroid antienflamatuar, vitamin, mineral, sıvı elektrolitler ve tüm veteriner acil müdahale ilaçlarını Afet Destek Ekibi ile bölgeye götürüyoruz. Biz veteriner hekimler olarak her zaman olduğu gibi devletimizin ve milletimizin yanındayız.’’ dedi.