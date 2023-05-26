Denizli’de veteriner hekiminin işe giderken yaralı olarak bulduğu kulaklı orman baykuşu hayata tutundu.

Hasta, yaralı, kaza geçirmiş ve kötü muameleye maruz kalmış sokak hayvanlarının bakım ve tedavilerinin yanında vahşi doğaya da şefkat elini uzatan Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi’nde “şansın böylesi” denilen bir olay yaşandı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi Veteriner Hekimi Sinan Kılınç geçen Çarşamba günü otomobiliyle işe giderken Kayalar Mahallesi’ndeki Gümüşler Mezarlığı önündeki yolda yaralı bir kuş gördü. Araç çarpması sonucu yaralandığını düşündüğü talihsiz hayvanın kulaklı orman baykuşu olduğunu belirleyen Veteriner Hekim Kılınç, yaralı yavruyu mesaiye gittiği Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne götürdü.

İç kanama geçirmiş

Veteriner Hekim Kılınç, iç kanama geçirdiğini belirlediği kulaklı orman baykuşunun hemen tedavisine başladı. Şanslı kulaklı orman baykuş yavrusu yaklaşık iki gün süren tedavinin ardından sağlığına kavuştu. Yavru baykuşun yeteri kadar büyümesinin ardından tekrar doğal yaşam alanına bırakılacağı belirtildi.