Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Veteriner Fakültesi’ni bu yıl kazanan öğrenciler düzenlenen ‘12. Beyaz Önlük Takdim Töreni’ ile mesleğe ilk adımlarını attılar.

Veteriner Fakültesi Konferans Salonunda düzenlenen programa; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alper Kesten, Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Tütüncü, Samsun Sinop Veteriner Hekimler Odası Başkanı Ahmet Pilan, dekan yardımcıları, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan programda konuşma gerçekleştiren Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alper Kesten, “Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi olarak çok güzel bir binadayız. İnşallah, bu yıl itibarıyla başlayan eğitim süreci de en az bina kadar güzel olacaktır. Ancak bu binaya anlamını veren, yalnızca fiziksel yapısı değildir. Bu anlamı binanın içindeki kıymetli meslektaşlarım, değerli hocalarım ve sevgili öğrencilerimiz yüklüyor. Profesörlerimizden araştırma görevlilerimize kadar tüm hocalarımız, burada emek vererek öğrencilerimizi en iyi şekilde geleceğe hazırlıyor. Uzun vadede Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nin aynı şekilde güzide bir isimle anılacak olması bu değerli hocalarımızın çabaları sayesinde gerçekleşecektir. Bu vesileyle, hem değerli hocalarımıza hem de sevgili öğrencilerimize yaptıkları ve yapacakları her türlü katkı için şimdiden teşekkür ediyorum” dedi.

"Hayvan Hastanemizde son 3 yılda yıllık 30 bin üzerinde hasta tedavi edildi"

Bu yıl veteriner hekimliği öğretiminin 182. yıl dönümünü kutladıklarını ifade eden Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Tütüncü, “Mesleğimiz tek sağlık konsepti içerisinde hayvan sağlığı, insan sağlığı, toplum sağlığı ve gıda güvenliğini bir bütün olarak ele almaktadır. Yeni binamızda mesleğimize emek veren her birimize sağlıklı ve başarılı nice nice yıllara erişmeyi ve hizmet etmeyi dilerim. Fakültemize yeni katılan öğrencilerimizi aramızda görmekten dolayı sevinçli ve gururluyuz. Fakültemizde yürütülen ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma çalışmaları oranı mevcut veteriner fakülteleri ve üniversitemiz ortalamalarının üzerinde yer almaktadır. Hayvan Hastanemiz 2010 yılında açıldı ve 2018 yılından itibaren 7/24 hizmet başladı. Son 3 yılda yıllık 30 bin üzerinde hasta tedavi edildi. Bölgenin tek ve modern Hayvan Hastanemizde hayatı paylaştığımız canlara hizmetin yarında öğrencilerimizin klinik uygulamalara ve gece nöbetlerine eşlik etmeleri mesleki gelişimlerine önemli katkılar sağlamaktadır” diye konuştu.

Yeni eğitim-öğretim yılının öğrencilere hayırlı olmasını dileyerek konuşmasına başlayan Samsun Sinop Veteriner Hekimler Odası Başkanı Ahmet Pilan, öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, “Veteriner hekimlik, belki isteyerek belki istemeden tercih ettiğiniz bir meslek olabilir. Ancak içine girdiğinizde ne kadar büyük ve önemli bir mesleğin parçası olduğunuzu göreceksiniz. Önünüzde çok güzel günler var. Öncelikle öğrenciliğin tadını çıkarın, çünkü bu dönem bir gün sona erecek. Bittiğinde kıymetini daha iyi anlayacaksınız. Ama lütfen şu an öğrenciliği dolu dolu yaşayın. Not almayı bir şekilde başarabilirsiniz, bir şekilde mezun da olabilirsiniz. Ancak şu anda bulunduğunuz OMÜ Veteriner Fakültesi, gururla söyleyebilirim ki Türkiye’nin en iyi veteriner fakültelerinden biridir. Bu başarı kolay elde edilmedi. Sizler de belli bir başarıyı yakaladığınız için buradasınız. Bu üniversitedeki imkânlardan sonuna kadar faydalanın. Hepinize veteriner hekimlik mesleğine hoş geldiniz diyorum ve saygılarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Program sonunda Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alper Kesten tarafından katkılarından dolayı Samsun Sinop Veteriner Hekimler Odası Başkanı Ahmet Pilan’a fidan sertifikası takdiminde bulundu.

Daha sonrasında program, Veteriner Fakültesi öğrencilerinin gelenekselleşen ‘Beyaz Önlük Takdim Töreni’ ile önlüklerini giymesi ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.