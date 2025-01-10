Balıkesir Üniversitesi (BAÜN), faaliyet gösterdiği tüm alanlarda değer üretimini sürdürüyor. BAÜN Veteriner Fakültesi de eğitim ve akademik çalışmaların yanı sıra hayvan sağlığı alanında gerçekleştirdiği çalışmalarla dikkat çekiyor. BAÜN Veteriner Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren Hayvan Hastanesinde, 2024 yılında bin 976 hasta hayvana yardım eli uzatıldı.

Balıkesir Üniversitesi Veteriner Fakültesinde hizmet veren Hayvan Hastanesi bünyesinde; bulaşıcı, öldürücü, viral ve bakteriyel hastalıklara yakalanan başta kedi ve köpek olmak üzere farklı türlerdeki pek çok çiftlik, egzotik ve yaban hayvanı büyük bir titizlikle yürütülen tedavi protokolleri neticesinde sağlıklarına kavuşurken, aşılama protokolleri ile koruyucu hekimlik hizmetleri çerçevesinde paraziter ve zoonoz hastalıklarla mücadeleye de devam ediliyor.

Her geçen yıl tedavi edilen hayvan sayısını artırarak bölgeye en iyi hizmeti vermeyi amaçlayan BAÜN Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesine ayda yaklaşık 166 hasta gelirken; 2024 yılının ilk 6 ayında 980, ikinci altı ayında 996 hasta sahibi hastaneden hizmet aldı. 2024 yılında yaklaşık 2 bin hayvana muayene, teşhis, tedavi ve ameliyat hizmeti verildi. Hayvan hastanesinde; yaklaşık 774 kedi, 854 köpek, 150 sığır, 102 koyun, 9 keçi, 5 deve, 6 at, 67 kanatlı hayvan ve 9 adet tavşan, sincap, kaplumbağa ve gerbilden oluşan egzotik hayvan türüne hizmet verildi. Çiftlik hayvanlarını tedavi ettirmek için başvuruda bulunan yetiştiricilerin sorunlarının belirlendiği hayvan hastanesinde, alanlarında uzman nitelikli akademisyenler tarafından hayvanlar için etkin tedavi yöntemleri uygulanmaya devam ediyor.

Farklı Bölgelerden hasta kabulü yapılıyor

Hayvan Hastanesi hakkında bilgiler veren BAÜN Hayvan Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Nevzat Saat, “Hayvan hastanesine getirilen kedi, köpek, egzotik hayvanlar, yaban hayvanları ve çiftlik hayvanları güncel tanı ve tedavi yöntemlerinin uygulandığı hastanemizde gerçekleştirilen operasyon ve müdahalelerle sağlıklarına kavuşturuluyor. Balıkesir’in yanı sıra çevre illerden de başvuruların yapıldığı hastanede rutin basit operasyonlarla beraber uzmanlık gerektiren cerrahi operasyonlar da uzman ekipler tarafından başarılı bir şekilde gerçekleştiriliyor” dedi. Hayvanların iyileştirilmesi için gereken bütün hizmetlerin seferber edildiğini ifade eden Başhekim Doç. Dr. Nevzat Saat, gelen hastalara; muayene, teşhis, tedavi ve kapsamlı uzmanlık gerektiren cerrahi operasyonlar, ultrasonla gebelik muayenesi, kısırlaştırma, genital organ tümör cerrahisi gibi operatif müdahalelerin yanı sıra suni tohumlama, genetik analiz, nekropsi ve rutin laboratuvar analizleri gibi pek çok işlemin de hastane bünyesinde yapıldığını” belirtti.

Hayvan Hastanesi kadrosu güçlenmeye devam ediyor

Balıkesir Üniversitesi Veteriner Fakültesi bünyesinde yeni açılan Yabani Hayvan Hastalıkları Anabilim Dalına atanan öğretim üyeleri ile Hayvan Hastanesinin verdiği hizmet yelpazesinin genişlediğini ifade eden BAÜN Hayvan Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Nevzat Saat, hayvan hastanesi bünyesinde hizmet verecek Acil klinik kurulumuna yönelik çalışmaların da hızla devam ettiğini söyledi.