Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri Hakkari Üniversitesi Hayvan Sağlığı Bölümünde okuyan öğrencilere yönelik uygulamalı eğitim vermeye devam ediyor.

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri Hakkari Üniversitesi Hayvan Sağlığı Bölümünde okuyan öğrencilere yönelik uygulamalı eğitim vermeye devam ediyor.

Belediye veteriner ekipleri, uygulamalı eğitimde öğrencilere ilk önce kendi can güvenliklerini almaları, daha sonra müdahale edecekleri hayvanın can güvenliğini sağlamak amacıyla hareket etmeleri gerektiğini söylediler. Veteriner yetkilileri, öğrencilere kuduz aşısı, iç ve dış parazit aşılarının nasıl kullanılacağını ve aşıların dozajları hakkında bilgi verdi.